"Укренерго" анонсувало відключення світла – кого вони торкнуться

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що перегляд списків підприємств, які не є об’єктами критично важливої інфраструктури допоможе вирішити питання накопичення боргів на ринку електроенергії. Саме такі підприємства підпадають під категорію тих, кому відключатимуть світло.

Про це пише пресслужба компанії.

За словами Кудрицького, борги підприємств, які не розраховуються за придбану на балансуючому ринку електроенергію, складають близько половини загального обсягу боргу учасників ринку перед "Укренерго".

Відповідно, "Укренерго" не може розрахуватись з виробниками електроенергії, що сильно ускладнює їм завдання з ремонту енергоблоків, підготовки до сезону, накопичення запасів палива.

"На початку вторгнення обласні військові адміністрації визначили перелік критичних споживачів. Тоді не було можливості довго відпрацьовувати детальні критерії. І сталося так, що в переліках опинилися сумнівні об'єкти. На кшталт готелів. Або якихось інших підприємств, які очевидно не виробляють тепло або не займаються водопостачанням населення і бізнесу. Тобто які не є критичною інфраструктурою. Там такий досить строкатий перелік таких підприємств у переліку. Зараз цей урядовий наказ вже скасували, і ці підприємства втратили свою "броню" від відключень. Їх почнуть відключати, цей процес буде болісним. Але за електроенергію, яку ти споживаєш, треба платити. На ринку є чітка взаємозалежність між вчасними сплатами рахунків і тим, скільки в нас енергоблоків у роботі", - підкреслив керівник "Укренерго".

Нагадаємо, в Міненергетики розповіли, чи будуть в Україні відключати світло на Новий рік.

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