Захватчики обстреляли Авдеевку: ранены два человека

Российские захватчики обстреляли из ствольной артиллерии Авдеевку, в результате чего в частном секторе города мужчина и женщина получили ранения.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на спикер прокуратуры Донбасса Анастасию Медведеву.

"Сегодня, в 11:45, российская армия в очередной раз атаковала Авдеевку. По предварительным данным, против мирного населения кафиры использовали ствольную артиллерию. От попадания снарядов по территории частного домовладения получили телесные повреждения 86-летний хозяин и его знакомая 52 лет. На момент обстрела потерпевшие находились во дворе", — рассказала спикер.

В прокуратуре сообщили, что мужчину с множественными осколочными ранениями и женщину с переломом костей доставили в медицинское учреждение.

Обстрел расследуют как нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что окрестности Херсона снова попали под вражеский обстрел.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры обстреляли два населенных пункта в Донецкой области.

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