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В Одессе прогремели взрывы — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Одессе прогремели взрывы — СМИ

Взрыв / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

В области объявлена воздушная тревога.

В Одессе в ночь на 27 декабря прогремели взрывы.

Об этом информируют корреспонденты Суспильного.

"В Одессе раздаются взрывы, сообщили корреспонденты Суспильного", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение суток россияне совершили 20 обстрелов пограничной границы на Сумщине, всего было зафиксировано 94 взрыва.

Кроме того, мы ранее информировали, что 26 декабря армия РФ несколько раз атаковала город по разным видам оружия. Три человека ранены, один из них — в тяжелом состоянии.

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Дата публикации
Просмотры
373
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