Армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон: детали

Так, 26 декабря, армия РФ несколько раз атаковала город по разным видам оружия. Три человека ранены, один из них — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской администрации.

Еще один мужчина сегодня обратился за медицинской помощью. Он получил травмы накануне около 23 часов.

Россияне будут отвечать за все

Как отметил Игорь Клименко, вечером 26 декабря около 140 гражданских на железнодорожном вокзале ждали отправления эвакуационного поезда. Именно в это время враг начал массированный обстрел города.

"Полицейские, которые несли службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции, всех удалось вывести в безопасные места. Двоим гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь", — отметил Клименко.

К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины, который в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей. Еще двое полицейских – в больнице с осколочными ранениями.

"Несмотря на риски, полиция всегда служит и защищает. Ценой собственного здоровья и жизни. Это очередное военное преступление России тщательно документируется. Они будут отвечать. За все", – заверил Клименко.

Обстреляли вокзал

В результате обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав "Укрзализныци". Пока известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры находятся в укрытии.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативное подспорье), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны и ими повезем более 100 пассажиров к безопасности", – отметили в компании.

Ситуация сейчас контролируемая, поэтому железнодорожники готовы продолжать движение.

Напомним, за минувшие сутки Россия произвела 71 обстрел Херсонщины, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них – шесть дронов типа "Shahed".

Читайте также: