"Манчестер Юнайтед" оформил феерический камбэк и одержал победу над "Астон Виллой" в АПЛ (видео)

"Красные дьяволы" проигрывали 0:2 до перерыва, но во втором тайме забили трижды.

"Манчестер Юнайтед" на своем поле одолел "Астон Виллу" в результативном матче 19-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 3:2 .

Гости вышли вперед на 21-й минуте встречи – после навеса Джона Макгинна со штрафного с правого фланга никто не коснулся мяча и тот залетел в дальний угол.

На 26-й минуте подопечные Унаи Эмери удвоили свое преимущество – после подачи с углового Клеман Лангле головой выполнил скидку в центр штрафной, а Леандер Дендонкер подставил ногу и переправил мяч в ворота. Так что на перерыв "Астон Вилла" ушла с гандикапом в два мяча.

Однако во втором тайме команда Эрика тен Хага сумела совершить потрясающий камбэк. Сначала на 48-й минуте Алехандро Гарначо получил передачу от Маркуса Рашфорда, обошел голкипера "львов" Эмильяно Мартинеса и отправил мяч в пустые ворота. Но арбитр после вмешательства VAR отменил гол, зафиксировав офсайд.

На 59-й минуте Гарначо снова забил с передачи Рашфорда, однако в этот раз уже все было по правилам. А на 71-й минуте 19-летний аргентинец оформил дубль ударом из пределов штрафной не без помощи рикошета от соперника.

На 82-й минуте "красные дьяволы" вырвали победу – Расмус Хейлунд забил свой дебютный мяч в АПЛ, воспользовавшись отскоком в чужой штрафной и пробив точно в угол.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"

Эта победа позволила Манчестер Юнайтед (31 балл) выйти на шестое место в АПЛ. "Астон Вилла" (39 очков) осталась на третьей позиции, упустив возможность догнать "Арсенал" (40) и "Ливерпуль" (42), который сейчас лидирует в турнирной таблице.

В следующем туре "манкунианцы" 30 декабря на выезде встретятся с "Ноттингемом", а команда Эмери в тот же день примет "Бернли".

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