Умєров назвав плани Міноборони на 2024-й рік

На запитання, звідки братимуть гроші на екіпіровку для нових мобілізованих, міністр запевнив, що усе спланував.

Стратегічне завдання України – відновлення територіальної цілісності у межах кордонів 1991 року.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Рустем Умєров, відповідаючи на запитання про плани на 2024 рік.

"Ту інституцію, розгерметизовану, дуже політизовану, не відповідаючу деяким викликам, треба зупинити. Треба бути єдиною цілісною системою, яка працює на результат. Ми повинні мати всі спроможності для того, щоб досягти нашої стратегічної мети – кордонів 1991-го року. На 2024-й рік будемо робити все і всі військові цілі, яки ми поставили для себе, будемо досягати", – сказав Умєров.

Чи вдасться виконати це завдання – відновити територіальну цілісність саме наступного року, міністр не уточнив.

Як додає Радіо Свобода, Умєров також заявив, що в України є плани щодо екіпіровки для нових мобілізованих, яких призиватимуть на військову службу 2024 року.

На запитання, звідки братимуть гроші на екіпіровку для нових мобілізованих, міністр запевнив, що усе спланував.

"Ми все спланували на 2024 рік, як уже було сказано головнокомандувачем. Далі в деталі не хочемо входити: що спланували, як ми будемо це робити", – відповів Умєров.

Раніше Рустем Умєров сказав, чи будуть роздавати повістки через смартфон. Також він зізнався, що незадоволений тим, що мобілізацію "демонізують".

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