Умєров сказав, чи будуть роздавати повістки через смартфон

В Україні розглядають можливість роздавання запрошень до ТЦК через смартфон

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми хочемо пояснити суспільству, що ми запрошуємо і обговорюємо, яким чином. Тобто ми працюємо над цими технічними рішеннями, щоб це було зрозуміло і цивілізовано", - каже він.

За словами міністра, наразі Міноборони працює над аналізом кількох баз даних від різних міністерств і працюють над питанням, як їх використати для обліку громадян.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував можливість вручення електронних повісток.

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