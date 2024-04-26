В немецкие супермаркеты завезли бананы с кокаином

В Берлине в ряде супермаркетов и прилегающей к нему федеральной земле Бранденбург в ящиках с бананами обнаружили свертки кокаина. Наркотики были обнаружены в 11 магазинах.

Об этом сообщает полиция земли Бранденбург.

"Сотрудники обнаружили подозрительные свертки в нескольких супермаркетах земли Бранденбург и Берлина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что свертки были спрятаны в ящиках с бананами. Экспресс-тест подтвердил, что в них - кокаин.

В общей сложности, по данным правоохранителей, пакеты с наркотиками (объемом от 20 до 100 кг) попали в 11 супермаркетов.

Напомним, в Германии полиция и таможенники конфисковали рекордное количество кокаина за 2023 год – 35 тонн. В основном наркотики поступают в страну через судоходные контейнеры из Южной Америки.

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