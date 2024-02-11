На Волині прикордонники приземлили дрон з 22 кг наркотиків

На околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини правоохоронці збили квадрокоптер з двома пакунками. В них було 22,5 кг гашишу.

Про це повідомили Управління СБУ у Волинській області і Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Загальна вартість вилучених наркотиків — 13 мільйонів гривень. Зловмисниками виявились троє мешканців Волині. Для контрабанди наркотиків вони привʼязували до безпілотника запаковані брикети із наркотичною речовиною. Приземлити коптер вдалося завдяки антидроновій рушниці.

Під час обшуків вдома у підозрюваних знайшли інші літальні апарати, деталі до них, а також інші речові докази.

Наразі усі троє затримані. Їм повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на співучасть в контрабанді особливо небезпечних наркотичних речовин, вчинене в особливо великих розмірах.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів".

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