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Эксперт объяснил, как оградить Одессу от российских ударов

Эксперт объяснил, как оградить Одессу от российских ударов

Последствия попадания дрона РФ в здание в Одессе 2 марта. / Фото: ГСЧС

Только системы ПВО недостаточно.

Наличие ПВО – важный элемент для защиты Одессы от воздушных ударов армии Российской Федерации. Впрочем, этого недостаточно, учитывая, что враг бьет сверхзвуковыми ракетами.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Только ПВО недостаточно. Это очень важный элемент, очень нужный. Надеюсь, что партнеры отреагируют... Что касается возможностей (обеспечить защиту, — Ред.), сейчас украинские силы приближаются к определенным вещам, которые позволят это сделать. Имею в виду — наносят". удары по системам ПВО российских войск в оккупированном Крыму", — заявил аналитик.

По его словам, цель – расчистить дорогу для полета в дальнейшем ракет ATACMS, Storm Shadow, дронов, "Нептунов", а также уничтожать пусковые установки "Бастион", с которых запускают "Ониксы". Мусиенко считает, что должны изыскиваться и уничтожаться склады с боеприпасами и ракетами, которые могут использоваться для обстрела.

Эксперт убежден, что сейчас важно и необходимо наносить удары по военным целям РФ на территории аннексированного Крыма. Ведь оттуда оккупанты запускают много ракет. В частности, уничтожать следует "Бастионы".

Мусиенко отмечает, что Россия решила терроризировать Одессу ракетными ударами, потому что не может оккупировать город. Ведь Москва давно "мечтала и планировала оккупировать Одесщину".

"Планы российского военного руководства, озвученные два года назад, что в их намерениях создать сухопутный коридор оккупированным югом Украины до непризнанного Приднестровья, никуда не исчезли. Просто Россия не может это реализовать, потому что у них нет сил, нет средств. Поэтому они наносят интенсивные удары по логике — "если не можем оккупировать, то будем разрушать", — сказал Мусиенко.

Кроме того, оккупанты наносят удары, чтобы создать соответствующий "фон" для деморализации, чтобы посеять панику.

Напомним, РФ активно наносит ракетные удары по Одессе. В частности, 29 апреля оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом. Россияне ударили по набережной города, а затем в сознательно пыталась убить больше людей, убежден генпрокурор Андрей Костин.

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