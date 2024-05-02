Експерт пояснив, як захистити Одесу від російських ударів

Наявність ППО - важливий елемент для захисту Одеси від повітряних ударів армії Російської Федерації. Втім, цього недостатньо, зважаючи на те, що ворог б’є надзвуковими ракетами.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Тільки ППО недостатньо. Це дуже важливий елемент, дуже потрібний. Сподіваюся, що партнери відреагують… Щодо загалом можливостей (забезпечити захист, - Ред.), зараз українські сили наближаються до певних речей, які дадуть змогу це зробити. Маю на увазі - завдають удари по системах ППО російських військ в окупованому Криму", - заявив аналітик.

З його слів, мета - розчистити дорогу для польоту надалі ракет ATACMS, Storm Shadow, дронів, "Нептунів", а також знищувати пускові установки "Бастіон", з яких запускають "Онікси". Мусієнко вважає, що мають вишукуватись і знищуватись склади з боєприпасами і ракетами, які потенційно можуть використовуватися для обстрілу.

Експерт переконаний, що зараз важливо і необхідно завдавати ударів по військових цілях РФ на території анексованого Криму. Адже звідти окупанти запускають багато ракет. Зокрема, знищувати слід "Бастіони".

Мусієнко наголошує, що Росія вирішила тероризувати Одесу ракетними ударами, бо не може окупувати місто. Адже Москва давно "мріяла і планувала окупувати Одещину".

"Плани російського військового керівництва, які були озвучені два роки тому, що в їхніх намірах створити сухопутний коридор окупованим півднем України до невизнаного Придністров’я, нікуди не зникли. Просто Росія не може це реалізувати, бо в них немає сил, немає засобів. Тому вони завдають інтенсивних ударів за логікою - "якщо не можемо окупувати, то будемо руйнувати", - сказав Мусієнко.

Крім того, окупанти завдають удари, щоб створити відповідне "тло" для деморалізації, щоб посіяти паніку.

Нагадаємо, РФ активно завдає ракетних ударів по Одесі. Зокрема, 29 квітня окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Росіяни вдарили по набережній міста, а тому свідомо намагалася вбити якнайбільше людей, переконаний генпрокурор Андрій Костін.

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