Три старовинні рецепти українських великодніх пасок: смачніших ви не куштували

Напередодні Великодня пропонуємо приготувати паску з фруктовим кремом за рецептом Осипи Заклинської (1928 рік), сирну паску з чорницями з книги “Як добре і здорово варити” (1938 рік) та мигдалеву бабку за рецептом 1910 року.

Про них пише проєкт “Авторська українська кухня”.

Паска з фруктовим кремом (“баба з кремом овочевим”)

Паска з фруктовим кремом. Фото: Facebook “Авторська кухня українська”

Інгредієнти

Для тіста:

Борошно — 300 г

Дріжджі — до 25 г

Молоко — 8 ст. ложок

Цукор — 7 ст. ложок

Розтоплене масло — 6 ст. ложок

Жовтки 6 яєць

Ром

Для крему:

Розтоплене масло — 4 ст. ложки

Борошно — 4 ст. ложки

4 яйця та 6 жовтків

Цукор ­­— 200 г

Молоко — 0,5 л

Цедра, ваніль

Як готувати

Крок 1. Приготуйте тісто. Змішайте 25 грамів дріжджів з ложкою цукру та 2 ложками молока. Додайте до борошна. Також додайте розтоплене масло, 6 жовтків, 6 ложок молока та ром за смаком. Замісіть рідке тісто.

Крок 2. Викладіть тісто так, щоб воно займало третину форми. Почекайте, доки воно збільшиться втричі. Після цього випікайте у духовці.

Крок 3. Приготуй фруктовий крем. Розігрійте в сотейнику 4 ложки масла та додайте 3 ложки борошна. Коли борошно “розпуститься”, зніміть масу з вогню та дайте охолонути. Вбийте 4 яйця та 6 жовтків, додайте 200 грамів цукру. На низькому вогні, помішуючи, введіть 500 грамів кип’яченого молока та додайте ваніль. Коли маса охолоне та загусне, додайте ягоди (попередньо їх розморозьте).

Крок 4. Надріжте вершечок паски, обережно заберіть середину та заповніть кремом, поверніть вершечок. Так паска вбере крем якнайкраще.

Сирна паска з чорницями

Сирна паска з чорницями. Фото: Facebook “Авторська кухня українська”

Інгредієнти

Кисломолочний сир — 1 кг

Свіже топлене масло — 230 г

Цукор — 150-200 г

Мигдалеві пластівці

Склянка густої сметани

Ваніль, кориця. Інші смакові додатки — за смаком

Сушена чорниця

Як готувати

Крок 1. Відіжміть сир так, щоб в ньому не було зайвої вологи та перетріть через сито або перебийте блендером. В ідеалі він має нагадувати пісок.

Крок 2. Збийте сир міксером з розтопленим маслом, що охололо. Додайте цукор, сметану, ваніль, корицю. Додайте сушену чорницю та мигдалеві пластівці, перебийте в однорідну масу.

Крок 3. Викладіть масу в спеціальну форму (попередньо покладіть марлю), придавіть чимось важким та поставте в холодильник на ніч. Готову паску дістаньте з форми, прикрасьте за власним бажанням та подавайте на стіл.

Мигдалева бабка

Мигдалева бабка. Фото: Facebook “Авторська кухня українська”

Інгредієнти

М’яке масло — 140 г

Цукор — 140 г

Борошно — 140 г

Дріжджі — 25-30 г

Молоко — 100 г

5 жовтків та 2 білки

Перемелений мигдаль — 100 г

Як готувати

Крок 1. Збийте окремо білки в піну, потім додайте жовтки та перебийте. Додайте масло, цукор та перебийте ще раз, щоб вийшла пухка маса. Додайте перетертий мигдаль, борошно.

Крок 2. Розведіть дріжджі у теплому молоці та додайте до маси. Добре вимішайте тісто.

Крок 3. Викладіть у форму і почекайте, доки тісто “підросте”. Після цього випікайте при температурі 160-170 градусів.

Раніше ми писали про рецепт легендарної паски від Дарії Цвєк.

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