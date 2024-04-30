Военный учет украинцев за границей: как обновить данные в ТЦК

В законе о мобилизации №10449, который Верховная Рада 11 апреля приняла в целом, а президент Владимир Зеленский подписал 15 апреля, есть норма, которая предусматривает, что находящиеся за рубежом военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои учетные данные данные в ТЦК.

Как это можно сделать на данный момент, в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Спикер ТЦК пояснил, что военнообязанные за пределами государства смогут обновить военно-учетные данные только с июня. Это можно будет сделать в консульских учреждениях или через электронный кабинет, который скоро планируют запустить.

Однако из-за того, что консульские учреждения сейчас закрыты, сейчас сделать это можно только на территории Украины.

"Но по состоянию на данный момент этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине", — сказал он.

Истомин также отметил, что "важно понимать, что проживающий за рубежом мужчина остается гражданином Украины, и он имеет определенные обязательства перед своим государством, в частности, защищать его от российских оккупантов".

Напомним, в Минобороны рассказали, будут ли вручать ТЦК повестки за границей.

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