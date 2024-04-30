Військовий облік українців за кордоном: як оновити дані в ТЦК

У законі про мобілізацію №10449, який Верховна Рада 11 квітня ухвалила у цілому, а президент Володимир Зеленський підписав 15 квітня, є норма, яка передбачає, що військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні оновити свої облікові дані у ТЦК.

Як це можна зробити станом на зараз, в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Речник ТЦК пояснив, що військовозобов’язаних за межами держави зможуть оновити військово-облікові дані лише від червня. Це можна буде зробити в консульських установах або через електронний кабінет, який незабаром планують запустити.

Однак через те, що консульські установи наразі закриті зараз зробити це можна тільки на території України.

"Але станом на тепер цього немає, тож оновити свої військово-облікові дані можна лише в ТЦК, тобто в Україні", - сказав він.

Істомін також наголосив, що "важливо розуміти, що чоловік, який проживає за кордоном, залишається громадянином України, і він має певні зобов’язання перед своєю державою, зокрема, захищати її від російських окупантів".

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки за кордоном.

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