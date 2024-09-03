Нічна атака безпілотників: в яких українських містах прозвучали вибухи

Не забувайте турбуватися про свою безпеку.

У ніч проти 3 вересня, як і напередодні, Росія атакувала України безпілотниками.

Через цю атаку у багатьох містах звучали сирени та лунали вибухи, зокрема:

Чернiгівщина;

Чернігів;

Сyмщина;

Чугуїв (Хaркiвщина);

Хaркiв;

Миргород (Полтaвщина);

Полтaва/р-н;

Миколаїв;

Kиївщина;

Миколаївщина;

Херсон.

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Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху.

Додамо, що 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

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