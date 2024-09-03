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Нічна атака безпілотників: в яких українських містах прозвучали вибухи

Нічна атака безпілотників: в яких українських містах прозвучали вибухи

Ворожі безпілотники дошкуляють українцям

Не забувайте турбуватися про свою безпеку.

У ніч проти 3 вересня, як і напередодні, Росія атакувала України безпілотниками

Через цю атаку у багатьох містах звучали сирени та лунали вибухи, зокрема:

  • Чернiгівщина;

  • Чернігів;

  • Сyмщина;

  •  Чугуїв (Хaркiвщина);

  •  Хaркiв;

  • Миргород (Полтaвщина);

  • Полтaва/р-н;

  • Миколаїв;

  • Kиївщина;

  • Миколаївщина;

  • Херсон. 

Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху

Додамо, що 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

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