Нічна атака безпілотників: в яких українських містах прозвучали вибухи

Не забувайте турбуватися про свою безпеку.
У ніч проти 3 вересня, як і напередодні, Росія атакувала України безпілотниками.
Через цю атаку у багатьох містах звучали сирени та лунали вибухи, зокрема:
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Чернiгівщина;
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Чернігів;
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Сyмщина;
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Чугуїв (Хaркiвщина);
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Хaркiв;
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Миргород (Полтaвщина);
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Полтaва/р-н;
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Миколаїв;
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Kиївщина;
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Миколаївщина;
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Херсон.
Нагадаємо, що ворог атакував Україну безпілотниками: названа траєкторія руху.
Додамо, що 2 вересня, було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.
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