Где можно потратить "тысячу Зеленского": список

Украинцы уже начали тратить средства по программе "є Підтримка", однако сталкиваются с проблемами из-за ограничения оплаты.

В Украине начался прием заявок на получение государственной помощи в размере 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка". Подать заявку можно до конца февраля 2024, а потратить средства – до конца 2025 года.

Об этом пишет 24 канал.

Вырученные средства можно потратить только в магазинах, соответствующих определенным МСС-кодам – специальным цифровым идентификаторам, определяющим сферу деятельности торговой точки.

Основные категории, где можно использовать "тысячу Зеленского":

Магазины растений и ландшафтного дизайна

Сюда входят торговые точки, которые продают растения, удобрения, инструменты или занимаются ландшафтным проектированием и уходом за садами (МСС-код 0780).

Строительные магазины

Подходят точки, где можно купить строительные материалы или заказать строительные услуги (МСС 1520). К примеру, сеть "Эпицентр" планирует подключить оплату в ближайшее время.

Книжные магазины и пекарни

Книжные магазины: например, "Книжный магазин Есть" или Yakaboo (МСС-коды 2741, 5942, 5994).

Пекарни: точки, продающие хлебобулочные изделия или работающие по заказу (МСС-код 5462).

Магазины одежды и бытовой химии

Одежда: торговые точки, занимающиеся пошивом или ремонтом одежды (МСС-код 5697).

Бытовая химия: средства по уходу, чистке и дезинфекции (МСС-код 2842).

Как узнать, принимает ли магазин карту

Перед покупкой следует уточнить у менеджера магазина, принимают ли они карту Национальный кэшбек. Также важно помнить, что список магазинов может изменяться, поэтому лучше проверить возможность оплаты заранее.

Полученную тысячу Зеленского можно направить на благотворительность: средства могут быть использованы для поддержки украинской армии через донаты на дроны, средства тактической медицины или другое оборудование.

Выплаты по программе "Зимняя е Поддержка" производятся в течение 10 дней от подачи заявки. Программа доступна всем гражданам на подконтрольной Украине территории, средства можно использовать до конца 2025 года.

Напомним, с 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа "Зимней еподдержки", согласно которой каждый украинец, в том числе и дети, имеет возможность получить тысячу гривен для оплаты услуг и товаров.

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