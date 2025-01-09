Зеленський зустрівся з генсеком НАТО: про що говорили

Сторони обговорили посилення ППО та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.
На базі "Рамштайн" президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це йдеться на сайті президента.
Основні теми зустрічі – необхідність посилення протиповітряної оборони України та залучення країн НАТО до закупівлі українського озброєння за принципом данської моделі.
Глава держави наголосив, що спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру. Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили можливі формати залучення платформи Північноатлантичного альянсу для досягнення цієї мети.
Окремо Президент відзначив важливість запуску ініціативи НАТО "Безпекова допомога і навчання для України" (NSATU) для ефективної координації військової допомоги та підготовки українських воїнів.
Також під час зустрічі обговорили роботу Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" та її внесок в ухвалення рішень для зміцнення обороноздатності Української держави.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який напередодні, 8 січня, припустив, що сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може стати останньою, змінив свою думку. Він висловив сподівання, що зустрічі у форматі "Рамштайн" відбуватимуться і після зміни адміністрації США.
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