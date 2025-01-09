Зеленский сообщил, когда состоится следующее заседание "Рамштайна"

У участников Контактной группы по обороне Украины есть понимание относительно даты и места встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в феврале.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Италии, рассказывая об итогах 25-го заседания "Рамштайна", состоявшегося в четверг, 9 января, на американской авиабазе в Германии.

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"Все об этом уже договорились. Я смотрю на это с позитивом. Для нас важно, чтобы эта площадка продолжила работу", — сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что у участников "Рамштайна" есть понимание относительно даты и места следующего заседания, но отказался говорить об этом публично.

Украинский президент добавил, что по итогам сегодняшнего заседания Контактной группы Украина получит $2 млрд. дополнительной помощи.

Кроме того, на "Рамштайне" было сформировано 8 коалиций возможностей, среди которых — коалиция ПВО, IT-коалиция, артиллерия, небо и другие. Их поддержку будут обеспечивать 34 страны.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что встречи в формате "Рамштайн" будут проходить и после смены администрации США.

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