В Польше приняли важное решение о возможном аресте Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого действует ордер на арест от Международного уголовного суда по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газа, сможет безопасно посетить Польшу для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

В этом заверил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает агентство PAP.

“С одной стороны, у нас есть ордер Международного суда, а с другой стороны, для меня изначально было очевидно, что премьер-министр Израиля, президент Израиля или любой другой представитель государства Израиль должен обладать полными правами и ощущениями безопасности, если он посетит концлагерь Аушвиц, особенно в годовщину. Вот почему я попросил министра юстиции и министра иностранных дел подготовить резолюцию и работать над ней несколько дней", — заявил в четверг, 9 января, глава польского правительства.

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В конце концов правительство Польши приняло резолюцию, в которой заявило, что обеспечит свободное и безопасное участие высших представителей Израиля в мероприятиях к 80-летию освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

"Обеспечение безопасного участия лидеров Израиля в торжествах 27 января 2025 года правительство Польши рассматривает как часть чествования еврейской нации, миллионы дочерей и сыновей которой стали жертвами Холокоста, совершенного Третьим Рейхом", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

При этом Дональд Туск подчеркнул, что это постановление правительства касается исключительно празднования годовщины освобождения Аушвица.

“Для нас также очень важно, чтобы Польша не была среди тех стран, которые открыто и демонстративно хотят пренебрегать решением международных трибуналов. Для нас международный правопорядок, в том числе уважение решений международных трибуналов, имеет первостепенное значение”, — сказал он.

Позже Туск заявил, что, по информации посольства, Израиль на церемонии будет представлять министр образования.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский в комментарии польской газете Rzeczpospolitа заявил, что в случае прибытия премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Польшу, он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом (МУС).

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