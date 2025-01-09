План Трампа по Гренландии может помочь Путину — Sky News

В Кремле отреагировали на заявления Трампа по Гренландии.
Намерение 47 президента США Дональда Трампа получить контроль над островом Гренландия может пойти на пользу России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую Кремль сейчас практикует в Украине.
Об этом пишет Sky News.
В Москве уже отреагировали на заявления Трампа по Гренландии. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Арктика – это зона российских "национальных и стратегических интересов".
"Мы очень внимательно следим за достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава Богу, на уровне заявлений", – цитирует Sky News Пескова.
Обеспокоенность Кремля не является неожиданностью, говорится в публикации, если учесть "экономическое и геополитическое значение Арктики для Москвы".
"Россия имеет самую длинную арктическую береговую линию длиной более 15 000 миль (24 150 км — ред.), а огромные запасы нефти и газа в регионе делают ее чрезвычайно важной для энергообеспечения страны. Изменение климата еще больше усилило его важность, поскольку таяние льда морской путь, занимающий арктическое побережье России, все более жизнеспособным", — говорится в материале.
В то же время Россия является единственным арктическим государством, не входящим в НАТО, и "таяние льда означает, что она все больше рассматривает свою арктическую границу как уязвимое место".
"Попытка США получить больше арктических территорий (даже если это было у другого члена НАТО) воспринималась бы как провокация. Один российский законодатель выразил опасение, что Гренландия станет домом для стратегических бомбардировщиков США", — пишет издание.
Также отмечено, что Песков высказал публичную точку зрения и реакцию России. На самом же деле, говорится в материале, если предположить, что США получат контроль над Гренландией, это может повлечь за собой раскол в НАТО: "вместо того, чтобы сражаться как один, они могут воевать между собой".
И, что еще более важно, "это артикулирует экспансионистскую политику, которую Россия сейчас практикует в Украине", пишет Sky News.
Так что это могло бы помочь Путину попытаться легитимизировать вторжение к своему соседу, утверждая: "Если США хотят претендовать на территорию во имя национальной безопасности, то почему мы не можем?"
Тем временем российский посол в Дании Владимир Барбин пригрозил реакцией России в "военном планировании", если Дональд Трамп решится реализовать свои планы по присоединению острова Гренландия.
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