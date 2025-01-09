План Трампа по Гренландии может помочь Путину — Sky News

Намерение 47 президента США Дональда Трампа получить контроль над островом Гренландия может пойти на пользу России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую Кремль сейчас практикует в Украине.

Об этом пишет Sky News.

В Москве уже отреагировали на заявления Трампа по Гренландии. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Арктика – это зона российских "национальных и стратегических интересов".

"Мы очень внимательно следим за достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава Богу, на уровне заявлений", – цитирует Sky News Пескова.

Обеспокоенность Кремля не является неожиданностью, говорится в публикации, если учесть "экономическое и геополитическое значение Арктики для Москвы".

"Россия имеет самую длинную арктическую береговую линию длиной более 15 000 миль (24 150 км — ред.), а огромные запасы нефти и газа в регионе делают ее чрезвычайно важной для энергообеспечения страны. Изменение климата еще больше усилило его важность, поскольку таяние льда морской путь, занимающий арктическое побережье России, все более жизнеспособным", — говорится в материале.

В то же время Россия является единственным арктическим государством, не входящим в НАТО, и "таяние льда означает, что она все больше рассматривает свою арктическую границу как уязвимое место".

"Попытка США получить больше арктических территорий (даже если это было у другого члена НАТО) воспринималась бы как провокация. Один российский законодатель выразил опасение, что Гренландия станет домом для стратегических бомбардировщиков США", — пишет издание.

Также отмечено, что Песков высказал публичную точку зрения и реакцию России. На самом же деле, говорится в материале, если предположить, что США получат контроль над Гренландией, это может повлечь за собой раскол в НАТО: "вместо того, чтобы сражаться как один, они могут воевать между собой".

И, что еще более важно, "это артикулирует экспансионистскую политику, которую Россия сейчас практикует в Украине", пишет Sky News.

Так что это могло бы помочь Путину попытаться легитимизировать вторжение к своему соседу, утверждая: "Если США хотят претендовать на территорию во имя национальной безопасности, то почему мы не можем?"

Тем временем российский посол в Дании Владимир Барбин пригрозил реакцией России в "военном планировании", если Дональд Трамп решится реализовать свои планы по присоединению острова Гренландия.

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