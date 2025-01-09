План Трампа щодо Гренландії може допомогти Путіну — Sky News

Намір 47-го президента США Дональда Трампа отримати контроль над островом Гренландія може піти на користь Росії, адже це артикулює експансіоністську політику, яку Кремль зараз практикує в Україні.

Про це пише Sky News.

У Москві вже відреагували на заяви Трампа щодо Гренландії. Зокрема, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Арктика - це зона російських "національних і стратегічних інтересів".

"Ми дуже уважно стежимо за досить драматичним розвитком ситуації, але поки, слава Богу, на рівні заяв", - цитує Sky News Пєскова.

Стурбованість Кремля не є несподіванкою, йдеться у публікації, якщо врахувати "економічне та геополітичне значення Арктики для Москви".

"Росія має найдовшу арктичну берегову лінію довжиною понад 15 000 миль (24 150 км - ред.), а величезні запаси нафти й газу в регіоні роблять її надзвичайно важливою для енергозабезпечення країни. Зміна клімату ще більше посилила його важливість, оскільки танення льоду робить Північний морський шлях, який обіймає арктичне узбережжя Росії, дедалі життєздатнішим", - йдеться у матеріалі.

Водночас Росія є єдиною арктичною державою, що не входить до НАТО, і "танення льоду означає, що вона все більше розглядає свій арктичний кордон як вразливе місце.

"Спроба США отримати більше арктичних територій (навіть якби це було в іншого члена НАТО) сприймалася б як провокація. Один російський законодавець висловив побоювання, що Гренландія стане домом для стратегічних бомбардувальників США", - пише видання.

Також зазначено про те, що Пєсков висловив публічну точку зору та реакцію Росії. Насправді ж, йдеться у матеріалі, якщо припустити, що США отримають контроль над Гренландією, це може спричинити розкол в НАТО: "замість того, щоб битися як один, вони можуть воювати між собою".

І, що ще важливіше, "це артикулює експансіоністську політику, яку Росія зараз практикує в Україні", пише Sky News.

Тож це могло б допомогти Путіну зробити спробу легітимізації вторгнення до свого сусіда, стверджуючи: "Якщо США хочуть претендувати на територію в ім’я національної безпеки, то чому ми не можемо?"

Тим часом російський посол у Данії Володимир Барбін пригрозив реакцією Росії у “військовому плануванні”, якщо Дональд Трамп наважиться реалізувати свої плани щодо приєднання острова Гренландія.

Читайте також: