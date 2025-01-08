Франція попередила про неприпустимість посягань на Гренландію після заяв Трампа

Він також зазначив, що не вірить у можливість військового втручання з боку США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро висловив жорстку позицію Європейського Союзу щодо можливих загроз суверенітету територій. Його заява стала відповіддю на слова обраного президента США Дональда Трампа, який не виключив використання економічного чи військового тиску для отримання контролю над Гренландією або Панамським каналом.

Про це міністр наголосив в ефірі французького радіо, передає Politico.

“Європейський Союз не дозволить іншим країнам ... атакувати свої суверенні кордони, хоч би ким вони були”, – наголосив Барро.

Він також зазначив, що не вірить у можливість військового втручання з боку США, але підкреслив, що світ переживає період глобальної нестабільності.

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“Якщо ви запитуєте мене, чи думаю я, що Сполучені Штати вторгнуться до Гренландії, моя відповідь – ні. Але чи вступили ми в період, коли виживає найсильніший? Тоді моя відповідь – так”, – додав французький міністр.

Заяви Трампа пролунали під час його пресконференції, коли журналісти запитали, чи готовий він виключити економічний або військовий примус для отримання контролю над стратегічно важливими територіями, такими як Гренландія чи Панамський канал.

“Я не готовий відкидати жодних можливостей”, – заявив він, додавши, що, можливо, для досягнення цілей США доведеться “зробити певні кроки”.

Європейська комісія поки що утримується від офіційних коментарів щодо заяв Трампа.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Трамп знову заявив, що хоче купити Гренландію. Він сказав, що володіння і контроль над цією територією є "абсолютною необхідністю" для США. Уряд острова відповів, що він не продається.