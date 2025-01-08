В Україні з'явилося ще одне державне свято: подробиці

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №17/2025, яким встановлюється нове державне свято – День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

Указ, опублікований 8 січня на офіційному сайті президента набрав чинності з моменту публікації..

Він має на меті вшанування мужності та героїзму військових армійської авіації, які проявили себе в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Це рішення також сприяє започаткуванню сучасних військових традицій в українських Збройних Силах.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про запровадження Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.

Читайте також: