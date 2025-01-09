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ТСН Новости 19:30 9 января. Изменения в военной подготовке! Новая дата окончания войны!

Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
1 мин
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Новости Украины и мира по состоянию на 19.30, 9 января 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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