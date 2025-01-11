ППО РФ не справляється з обороною більшості стратегічних об'єктів на території країни.

Російська ППО ефективно захищає лише ключові об'єкти, такі як резиденція Путіна і Москва, в той час як інші регіони залишаються вразливими.

Про це повідомив керівник Центру по зв'язках з громадськістю РНБО, лейтенант Андрій Коваленк.

За його словами, наразі ППО РФ не здатна ефективно захищати більшість стратегічно важливих об'єктів на території країни. "Це не просто проблема окремих систем, а наслідок загальної вразливості оборонної інфраструктури", — зазначив він.

"Російська ППО все більше пробивається і виявляється не здатною захистити стратегічні об‘єкти рф, окрім резиденції путіна і москви", - розповів він.

Також він розповів, що, особливо тривожним є те, що ці проблеми виникають ще до можливої ескалації конфлікту з країнами НАТО. Зараз у повітрі ще не з'являлися крилаті ракети на кшталт "Томагавків", які здатні нанести значно більшу шкоду.

Нагадаємо, ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон солдатів Північної Кореї

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