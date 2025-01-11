ПВО РФ не справляется с обороной большинства стратегических объектов на территории страны.

Российское ПВО эффективно защищает только ключевые объекты, такие как резиденция Путина и Москва, в то время как другие регионы остаются уязвимыми.

Об этом сообщили в руководителе Центра по связям с общественностью СНБО, лейтенант Андрей Коваленк.

По его словам, сейчас ПВО РФ не способно эффективно защищать большинство стратегически важных объектов на территории страны. "Это не просто проблема отдельных систем, а следствие общей уязвимости оборонной инфраструктуры", — отметил он.

"Российская ПВО все больше пробивается и оказывается не способной защитить стратегические объекты России, кроме резиденции путина и москвы", — рассказал он.

Также он рассказал, что особенно тревожно то, что эти проблемы возникают еще до возможной эскалации конфликта со странами НАТО. Сейчас в воздухе еще не появлялись крылатые ракеты типа "Томагавков", которые способны нанести значительно больший вред.

Напомним, ВСУ на Курщине впервые взяли в плен солдат Северной Кореи.

Читайте также: