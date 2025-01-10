Армия РФ атаковала Украину беспилотниками: сколько дронов сбили и где есть попадания

Ночью против 10 января российская оккупационная армия атаковала Украину 72-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 33 дрона. Впрочем, тоже есть попадание.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Подтверждены убытки 33 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано пять попаданий БПЛА в предприятия и хозяйственные здания в прифронтовом районе на севере Черниговской области. В результате атаки ранен один человек. В Киевской области пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно обошлось без жертв.

Отмечается, что 34 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны. Один из них улетел в направлении РФ.

Командование сообщает, что этой ночью оккупанты запускали БПЛА по направлениям Миллерово, Орла, Брянская, Приморско-Ахтарская РФ.

Как сообщалось, утром в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.

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