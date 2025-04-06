Пограничники разоблачили новую ложь врага о Сумщине

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

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Сообщение о том, что российские войска полностью захватили село Басовка Сумской области, является ложью. Такое заявление тиражируют российские Z-каналы.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии журналисту Андрею Цаплиенко 6 апреля.

На самом деле, Басовка не находится под контролем врага. Оккупанты предпринимают попытки штурма малыми группами, но Силы обороны Украины эффективно их уничтожают.

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В самом населенном пункте продолжаются бои, и враг не имеет над ним полного контроля.

«Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем», — заявил Андрей Демченко.

Напомним, армия РФ продвигается на Покровском направлении, а Сумщина страдает из-за обстрелов.

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