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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
395
Время на прочтение
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Пограничники разоблачили новую ложь врага о Сумщине

Российские группы сейчас присутствуют в Басовке, но село не под их контролем.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
село Басовка Сумской области

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко

Сообщение о том, что российские войска полностью захватили село Басовка Сумской области, является ложью. Такое заявление тиражируют российские Z-каналы.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии журналисту Андрею Цаплиенко 6 апреля.

На самом деле, Басовка не находится под контролем врага. Оккупанты предпринимают попытки штурма малыми группами, но Силы обороны Украины эффективно их уничтожают.

В самом населенном пункте продолжаются бои, и враг не имеет над ним полного контроля.

«Российские группы на данный момент присутствуют в Басовке, но село не под их контролем», — заявил Андрей Демченко.

Напомним, армия РФ продвигается на Покровском направлении, а Сумщина страдает из-за обстрелов.

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Дата публикации
Количество просмотров
395
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