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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Прикордонники викрили нову брехню ворога щодо Сумщини

Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
село Басівка на Сумщині

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко

Повідомлення про те, що російські війська повністю захопили село Басівка на Сумщині, є брехнею. Таку заяву тиражують російські Z-канали.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі журналісту Андрію Цаплієнко 6 квітня.

Насправді Басівка не перебуває під контролем ворога. Окупанти здійснюють спроби штурму малими групами, але Сили оборони України ефективно їх знищують.

У самому населеному пункті тривають бої, і ворог не має над ним повного контролю.

«Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем», — заявив Андрій Демченко.

Нагадаємо, армія РФ просувається на Покровському напрямку, а Сумщина потерпає через обстріли.

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