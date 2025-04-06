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- Війна
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Прикордонники викрили нову брехню ворога щодо Сумщини
Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем.
Повідомлення про те, що російські війська повністю захопили село Басівка на Сумщині, є брехнею. Таку заяву тиражують російські Z-канали.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі журналісту Андрію Цаплієнко 6 квітня.
Насправді Басівка не перебуває під контролем ворога. Окупанти здійснюють спроби штурму малими групами, але Сили оборони України ефективно їх знищують.
У самому населеному пункті тривають бої, і ворог не має над ним повного контролю.
«Російські групи на даний момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем», — заявив Андрій Демченко.
Нагадаємо, армія РФ просувається на Покровському напрямку, а Сумщина потерпає через обстріли.
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