Наймодніший колір волосся весни 2025 року: що радять експерти

raffia bronde — головний колір весни 2025

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Навесні 2025 року в індустрії краси з’явився новий тренд у фарбуванні волосся — відтінок «raffia bronde». Цей колір поєднує в собі теплі золотисті та медові тони, створюючи природний і сонячний вигляд. Відтінок «raffia bronde» отримав свою назву від рафії — натурального волокна, відомого своїм світлим, солом’яним кольором.​

Перукар Том Сміт, відомий британський стиліст, описує відтінок «raffia bronde» як такий, що нагадує бежевий колір рафії — натурального волокна, яке використовується дл

виготовлення капелюхів та аксесуарів. Він зазначає, що цей тон знаходиться посередині колірного спектра — не надто насичений і не надто тьмяний, що дозволяє легко змінювати його протягом року, роблячи яскравішим або темнішим ​

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raffia bronde — наймодніший колір весни// фото: glamour.com / © media.glamour.com

Чому саме «raffia bronde»

Уявіть собі колір волосся, що нагадує ніжне поєднання сонячного тепла блонду та затишної м’якості кавового відтінку. Це щось середнє, огорнуте легкою карамельною солодкістю та ледь помітним золотистим сяйвом, подібно до кольору елегантних солом’яних капелюшків, сплетених з натуральної рафії. Саме ця асоціація і подарувала назву цьому модному відтінку — «raffia bronde».

Фарбування в стилі raffia bronde вирізняється своєю надзвичайною м’якістю та природністю. Воно позбавлене різких контрастів та штучного, «пластикового» ефекту. Натомість, локони виглядають шовковистими та живими, а на сонячному світлі вони грайливо переливаються, ніби змінюючи свій колір залежно від кута падіння променів — то випромінюючи більше тепла, то демонструючи ледь помітну глибину. Провідні стилісти відзначають універсальність цього відтінку, адже його легко адаптувати, роблячи світлішим для весняно-літнього періоду або насиченішим та глибшим для осінньо-зимового сезону, а також відповідно до особистих вподобань та настрою.

Shakira з raffia bronde// фото: glamour.com

Однією з беззаперечних переваг raffia bronde є його дивовижна здатність пасувати абсолютно всім. Незалежно від того, чи є ви власницею прямих, хвилястих або кучерявих локонів, цей вишуканий відтінок майстерно підкреслить природну текстуру вашого волосся, візуально додаючи йому об’єму та легкості. Варто зазначити, що серед прихильниць такого елегантного фарбування вже чимало знаменитих красунь, серед яких такі ікони стилю, як Шакіра, Майлі Сайрус та навіть неперевершена Холлі Беррі, що зайвий раз підтверджує актуальність та вишуканість цього кольору.

Холлі Беррі з модним фарбуванням волосся// фото з Instagram

Якщо з настанням весни ви відчуваєте бажання освіжити свій образ, але не готові до кардинальних змін, raffia bronde може стати вашим ідеальним вибором. Цей відтінок виглядає дорого, природно та надзвичайно актуально. І, що не менш важливо, він не потребує частого та складного підтримання кольору, на відміну від таких вимогливих технік, як платиновий блонд, що робить його практичним та зручним у повсякденному житті.