ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
599
Время на прочтение
2 мин

Сколько ракет производит РФ ежемесячно: эксперт о запасах врага

Эксперт предупредил, что по состоянию на сегодняшний день враг продолжает сохранять способности наносить массированные удары от сотни ракет за раз.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Зависть нового ракетного удара

Зависть нового ракетного удара / © ТСН.ua

Россия может изготовить около 150 ракет в месяц, а сейчас на вражеских складах может быть до 1500 единиц — крылатых и баллистических.

Об этом заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что выработка ракет различных типов в РФ как существовала, так и продолжает существовать.

«В те месяцы, когда враг уменьшает объем использования, означает, что эти ракеты производятся и поставляются на склады долгосрочного хранения, из которых враг при необходимости может их использовать. Мы помним массированные атаки конца 2024 года — от сотни и более ракет одновременно», — пояснил он.

Эксперт предупредил, что по состоянию на сегодняшний день враг продолжает сохранять способности наносить такие массированные удары.

«Основным средством уничтожения баллистических ракет есть средства ПРО — проракетной обороны. К ним относятся системы NASAMS, Patriot, некоторые модификации IRIS-T. И конечно, стоимость таких ракет очень дорогая — до 3 млн долларов за одну противоракету. Если говорить о крылатых ракетах, то здесь речь идет о системах ПВО. Это могут быть NASAMS, Patriot, IRIS-T и другие. Но, конечно, одним из ключевых компонентов ПВО является авиация», — говорит Богдан Долинце.

Напомним, ночью и утром 6 апреля Киев и остальная Украина находились под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России.

Военный эксперт Алексей Гетьман предположил, что россияне могут повторить массированную ракетную атаку в ближайшие дни.

Дата публикации
Количество просмотров
599
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie