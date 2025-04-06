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- Украина
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Сколько ракет производит РФ ежемесячно: эксперт о запасах врага
Эксперт предупредил, что по состоянию на сегодняшний день враг продолжает сохранять способности наносить массированные удары от сотни ракет за раз.
Россия может изготовить около 150 ракет в месяц, а сейчас на вражеских складах может быть до 1500 единиц — крылатых и баллистических.
Об этом заявил эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что выработка ракет различных типов в РФ как существовала, так и продолжает существовать.
«В те месяцы, когда враг уменьшает объем использования, означает, что эти ракеты производятся и поставляются на склады долгосрочного хранения, из которых враг при необходимости может их использовать. Мы помним массированные атаки конца 2024 года — от сотни и более ракет одновременно», — пояснил он.
Эксперт предупредил, что по состоянию на сегодняшний день враг продолжает сохранять способности наносить такие массированные удары.
«Основным средством уничтожения баллистических ракет есть средства ПРО — проракетной обороны. К ним относятся системы NASAMS, Patriot, некоторые модификации IRIS-T. И конечно, стоимость таких ракет очень дорогая — до 3 млн долларов за одну противоракету. Если говорить о крылатых ракетах, то здесь речь идет о системах ПВО. Это могут быть NASAMS, Patriot, IRIS-T и другие. Но, конечно, одним из ключевых компонентов ПВО является авиация», — говорит Богдан Долинце.
Напомним, ночью и утром 6 апреля Киев и остальная Украина находились под обстрелом баллистикой и крылатыми ракетами со стороны России.
Военный эксперт Алексей Гетьман предположил, что россияне могут повторить массированную ракетную атаку в ближайшие дни.