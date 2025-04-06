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Скільки ракет виробляє РФ щомісяця: експерт про запаси ворога
Експерт попередив, що станом на сьогодні ворог продовжує зберігати спроможності завдавати масованих ударів від сотні ракет за раз.
Росія може виготовити близько 150 ракет за місяць, а зараз на ворожих складах може бути до 1500 одиниць — крилатих і балістичних.
Про це заявив експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що виобництво ракет різних типів у РФ як існувало, так і продовжує існувати.
«В ті місяці, коли ворог зменшує об’єм використання, означає, що ці ракети виготовляються і постачаються на склади довготермінового зберігання, з яких ворог за потреби може їх використовувати. Ми пам’ятаємо масовані атаки кінця 2024 року — від сотні і більше ракет одночасно», — пояснив він.
Експерт попередив, що станом на сьогодні ворог продовжує зберігати спроможності завдавати таких масованих ударів.
«Основним засобом знищення балістичних ракет є засоби ПРО — проракетної оборони. До них належать системи NASAMS, Patriot, деякі модифікації IRIS-T. І звісно, вартість таких ракет є дуже дорогою — до 3 млн доларів за одну протиракету. Якщо говорити про крилати ракети, то тут йдеться про системи ППО. Це можуть бути NASAMS, Patriot, IRIS-T та інші. Але звісно, одним із ключових компонентів ППО є авіація», — каже Богдан Долінце.
Нагадаємо, вночі та вранці 6 квітня Київ та решта України перебували під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії.
Військовий експерт Олексій Гетьман припустив, що росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку найближчими днями.