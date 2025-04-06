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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
599
Час на прочитання
2 хв

Скільки ракет виробляє РФ щомісяця: експерт про запаси ворога

Експерт попередив, що станом на сьогодні ворог продовжує зберігати спроможності завдавати масованих ударів від сотні ракет за раз.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зазроза нового ракетного удару

Зазроза нового ракетного удару / © ТСН.ua

Росія може виготовити близько 150 ракет за місяць, а зараз на ворожих складах може бути до 1500 одиниць — крилатих і балістичних.

Про це заявив експерт з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що виобництво ракет різних типів у РФ як існувало, так і продовжує існувати.

«В ті місяці, коли ворог зменшує об’єм використання, означає, що ці ракети виготовляються і постачаються на склади довготермінового зберігання, з яких ворог за потреби може їх використовувати. Ми пам’ятаємо масовані атаки кінця 2024 року — від сотні і більше ракет одночасно», — пояснив він.

Експерт попередив, що станом на сьогодні ворог продовжує зберігати спроможності завдавати таких масованих ударів.

«Основним засобом знищення балістичних ракет є засоби ПРО — проракетної оборони. До них належать системи NASAMS, Patriot, деякі модифікації IRIS-T. І звісно, вартість таких ракет є дуже дорогою — до 3 млн доларів за одну протиракету. Якщо говорити про крилати ракети, то тут йдеться про системи ППО. Це можуть бути NASAMS, Patriot, IRIS-T та інші. Але звісно, одним із ключових компонентів ППО є авіація», — каже Богдан Долінце.

Нагадаємо, вночі та вранці 6 квітня Київ та решта України перебували під обстрілом балістикою та крилатими ракетами з боку Росії.

Військовий експерт Олексій Гетьман припустив, що росіяни можуть повторити масовану ракетну атаку найближчими днями.

Дата публікації
Кількість переглядів
599
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