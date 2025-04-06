Масована атака по Україні: все, що відомо про наслідки

Масована атака по Україні

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Вночі 6 квітня армія РФ завдала масованої комбінованої атаки по території України. Агресор застосував дрони та ракети проти цивільних об’єктів.

Які регіони атакував ворог та що відомо про наслідки — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Масований обстріл Києва

Зранку ворог завдав удару балістикою по Києву. Рятувальники ліквідовують наслідки у:

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Дарницькому районі — за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою — сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Займання ліквідовано.

Оболонському районі — за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою — сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру;

Соломʼянський район: сталось загоряння на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі. Пожежу ліквідовано.

Загалом внаслідок ворожого обстрілу постраждало троє осіб, двоє з яких госпіталізовані.

Мешканець столиці розповів про пережиту атаку.

“12 лютого прилетіло, мене янгол врятував. Тепер, будь ласка, сьогодні. Теж мене врятував. Смерть якось йде від мене, а я її не тягну до себе. Тягну позитив”, — розповів чоловік.

Він наголосив: противник гатить по цивільних об’єктах.

“Тут у нас і хімія, і меблі, і шкіра, і ремонт байків. Нема військових обʼєктів!”, — розповідає він та показує наслідки атаки.

На жаль, згодом повідомили, що внаслідок обстрілу є загиблий.

“У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він перебував на вулиці, поруч з епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють”, — написав подробиці мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше зазначили, що внаслідок удару серйозно постраждав бізнес-центр, де розміщувався телеканал FREEДОМ. Удар призвів до вибитих вікон і значних руйнувань на трьох верхніх поверхах.

У ДСНС повідомили, що В Оболонському та Дарницькому районах Києва ліквідовані пожежі. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

Наслідки на Київщині

Уночі ворог завдав масованої комбінованої атаки БпЛА та ракетами на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Як констатував голова Київської ОВА Микола Колашник, наслідки атаки фіксуються у трьох районах:

Броварський район. Зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції

Бучанський район. Пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.

Фастівський район. Пошкоджено легковий автомобіль.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

“Вкотре звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких”, — закликали мешканців.

Реакція посла США

Раніше пані посол США Бріджет Брінк відреагувала на ракетний удар РФ по Києву та решті України. Вона зазначила, що атака здійснюється з боку Росії — раніше дипломатці дорікнули, що вона не назвала агресора.

"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки у кількох містах", - підкреслила Брінк.

В ОПУ відреагували на атаку

Росія нарощує інтенсивність атак і показово не хоче припиняти вогонь, не хоче миру. За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, РФ хоче вбивати українців і дітей.

“Мова сили — єдина, яку розуміє Путін. Треба переходити на цю мову всім нашим партнерам”, — зазначив Єрмак.

Які руйнування на Черкащині

Противник атакував Черкащину дронами та ракетами. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що силами ППО знищено 18 російських БпЛА в небі над областю.

"Працювали також по ракетах. Уточнення даних і обстеження території триває.

Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було.

“За попередньою інформацією, на Золотоніщині уламками дронів пошкоджено вікна житлового будинку, а також кілька господарських споруд. Крім того, лінія електропередач”, — повідомив Табурець.

Розпочаті відновлювальні роботи.

Вибухи на Хмельниччині

Сьогодні вночі, 6 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

“Сили ППО знищили одну ворожу російську ракету. На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми — уламками скла їй порізало ногу”, — констатував очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Крім того, пошкоджено приміщення житлового будинку, літньої кухні, два підсобних приміщення та три автівки.

Дрони атакували Миколаїв

Противник спрямував дрони в приватний житловий сектор Миколаєва. В результаті обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків. За однією з адрес загорілось житло в якому, на щастя, не було людей. Вогнеборці приборкали пожежу площею 30 кв. м.

За іншою — сталось займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням, його також рятувальники загасили.

Наразі відомо про трьох постраждалих жінок. Одну з них госпіталізували до медичного закладу, двом іншим надали першу допомогу на місці.

Також пошкоджено автомобілі та інші житлові будинки.

8 “Шахедів” на Сумщину

Сьогодні вночі росіяни обстріляли Суми 8 “Шахедами”, влучання по цивільній інфраструктурі, — повідомили в Сумській ОВА

Пошкоджені адміністративні, складські приміщення, автомобільна та інша техніка одного з підприємств. Попередньо травмованих та жертв нема.

Наслідки атаки ліквідовуються аварійно-рятувальними службами.

КАБ на Куп’янськ

Окупанти завдали удару КАБом по багатоповерхівці в Куп’янську. Про це сьогодні, 6 квітня, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок влучання КАБ в 9-й поверх житлового багатоквартирного будинку відбулось загоряння балконів від 2-го до 7-й поверхи та чотирьох квартир. Пожежа вирувала на площі 100 м. кв. Частково пошкоджений цей будинок та пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних будинках. Внаслідок обстрілу постраждали 67-річний чоловік та 78-річна жінка”, — написав він.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки РФ у Києві спалахнули пожежі у Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста.

Звіт Повітряних сил

У ніч проти 6 квітня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА. За даними Повітряних сил, станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:

6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ

6 крилатих ракет «Калібр»

1 балістичну ракету «Іскандер-М»

40 ударних БпЛА типу «Shahed»

“53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина”, — додали у відомстві.

Росія не воює, а тероризує — омбудсман

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ворожу атаку.

“Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, багатоповерхівку, є поранені та загиблий. Росія не воює — вона тероризує. Світ не може закривати очі. Агресора слід зупинити негайно”, — стверджує Лубінець.

Агресор змінив тактику

Російська Федерація змінила тактику ракетних ударів по Україні. Ворог почав більше використовувати балістику, а модифікує свої ракети та дрони. Про це розповів керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Тактика застосування може дійсно змінюватися. Ворог дійсно модернізує свою техніку. Ми бачимо, що "Шахед" з початку свого застосування ще від осені 2022 року видозмінився зовнішньо у чорний колір. Він ще й отримав низку модифікацій щодо наведення, супутникової навігації тощо", — наголосив Ігнат.

Армія РФ також модернізує балістичні ракети. За словами Ігната, після отримання систем ППО Patriot Україна змогла знищувати "Кинджали" та "Іскандери". Втім, зараз це робити складніше, оскільки ворог модернізує свої ракети. Україна, своєю чергою, ділиться цією інформацією з західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.

"Ворог від початку 2024 року наростив відсоток балістики, якщо брати всі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Бо балістичні ракети, ми розуміємо, збивається Patriot", — наголосив Ігнат.

Куди поцілила балістика

Також Ігнат додав, що цієї ночі російські війська запустили по Україні шість балістичних ракет. Одну вдалось збити. Інші атакували Київ та область.

"Балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання, це Київська область", — сказав він.

За словами Ігната, "Калібри" та ракети Х-101 було знищено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби в кількості 12 крилатих ракет.

"Таким чином не досягли вони своїх цілей і не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати", — додав військовий.

Зеленський: Росія нарощує кількість повітряних атак

Ракетні удари по Києву та інші атаки на різні регіони України є доказом недостатнього міжнародного тиску на Росію.

“Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі — балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях”, — сказав голова держави.

За його словами, кількість повітряних атак зростає, і це ще раз підтверджує справжні наміри Росії — продовжувати терор, поки світ не зупинить її. За минулий тиждень ворог випустив понад 1460 авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і понад 30 ракет різних типів, зокрема більше двадцяти — цієї ночі. Усі ці удари націлені на мирних українців, зокрема на дітей, які граються на вулиці. Президент висловив співчуття родинам загиблих та подякував службам за рятувальні роботи.

“Такі атаки — відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив — Америка, уся Європа, весь світ, — що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру”, — розповів президент.