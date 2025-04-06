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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4400
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1 хв

Вибухи на Хмельниччині: що відомо про наслідки ракетного удару

Внаслідок ворожої атаки є постраждала, а також є руйнування.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хмельницька область перебувала під ворожим ударом

Хмельницька область перебувала під ворожим ударом / © Associated Press

Сьогодні вночі, 6 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Сили ППО знищили одну ворожу російську ракету. На жаль, внаслідок атаки місцева жителька отримала травми — уламками скла їй порізало ногу», — написав він.

Крім того, пошкоджено приміщення житлового будинку, літньої кухні, два підсобних приміщення та три автівки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня Сили ППО збили над Україною 13 російських ракет і 40 ударних дронів. Ще 53 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Через російську масовану атаку постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.

Дата публікації
Кількість переглядів
4400
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