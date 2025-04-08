ВСУ впервые взяли в плен двух граждан Китая — первые детали

Пленный китаец

Реклама

Силы обороны впервые взяли в плен двух граждан Китая, воевавших за российских оккупантов Донецкой области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины — Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные», — говорит глава государства.

Реклама

По его информации, таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше двух. Сейчас разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил выясняют все факты.

Зеленский поручил министру иностранных дел Украины Андреем Сибигой немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать.

«Привлечение Россией еще прямо или косвенно Китаю в эту войну в Европе — это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно требуется реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы мир был», — подчеркнул президент.

Он уточнил, что пленные граждане Китая «находятся в Службе безопасности Украины». В настоящее время продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия.

Дата публикации 15:24, 08.04.25 Количество просмотров 5 ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воевавших за РФ

Напомним, что 11 января ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

12 января президент Зеленский опубликовал первое видео допроса пленных северокорейцев. Один из пленных солдат КНДР заявил, что хочет остаться в Украине.

Также сообщалось, что Кремль вербует наемников на войну против Украины в Малайзии, Сербии, Кубе, Непале, странах Центральной Азии и Африки.