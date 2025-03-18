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ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов, но один из них оказался необычным бойцом

ВСУ взяли в плен пятерых оккупантов, но один из них оказался необычным бойцом

Фото ССО Рекрутинг.

Они пополнят обменный фонд, приближающий возвращение украинских героев из российского плена.

На одном из самых горячих направлений украинские воины из спецподразделения "Красная Калина" провели тщательно спланированную операцию, в результате которой взяли в плен пять российских оккупантов.

Как сообщает Национальная гвардия Украины, разведчики установили точное местонахождение вражеской группы.

По этим координатам выдвинулись пехотинцы, заставившие захватчиков сдаться. Вместо бесславной гибели оккупанты выбрали жизнь и сложили оружие перед бойцами НГУ.

Однако один из пленных оказался непростым солдатом. Нацгвардейцы обещают вскоре раскрыть, кто он на самом деле.

В настоящее время все пленные находятся в безопасности, им предоставлена необходимая медицинская помощь и питание. Они пополнят обменный фонд, приближающий возвращение украинских героев из российского плена.

Ранее бойцы НГУ поделились кадрами отражения штурма на Фиголовке. В результате неудачной попытки в армии РФ один "двухсотый", и пять — "трехсотых".

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