Небезпечні звички під час їзди: чому не можна класти ноги на панель автомобіля

Автомобіль / © Pexels

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Безпека на дорозі важлива не лише для водія, а й для пасажирів. Однак деякі, на перший погляд, безпечні звички можуть мати фатальні наслідки. Наприклад, класти ноги на панель приладів під час поїздки — це може призвести до тяжких травм, навіть якщо аварія буде незначною. Під час ДТП ноги можуть зазнати серйозних пошкоджень, і це може загрожувати життю.

Про це пише SlashGear.

Коли мова йде про безпеку в автомобілі, варто пам’ятати, що подушки безпеки спрацьовують з неймовірною швидкістю до 354 км/год. Це означає, що навіть невелике неправильно розташування тіла пасажира, наприклад, з ногами на панелі, може призвести до важких травм. В результаті зіткнення може статися злам кісток, вивих стегна або черепно-мозкові травми через удар коліном в обличчя. Пози сидіння, як «по-турецьки», лише збільшують ці ризики.

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Важливо розуміти, що неправильне положення тіла не лише підвищує ризик травм через подушку безпеки, але й знижує ефективність пасків безпеки. У разі аварії ремінь не зможе надійно утримати пасажира, що може призвести до важких наслідків. Також пасажир не буде готовий швидко реагувати на ситуацію, що ускладнить ситуацію під час ДТП.

Для забезпечення максимальної безпеки під час їзди важливо дотримуватися правильної пози. Фахівці радять сидіти рівно, тримаючи ноги на підлозі на відстані 25-30 см від панелі приладів. Це дозволяє системам безпеки працювати на повну потужність і мінімізує ризик отримання тяжких травм у разі ДТП.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень та хто має скласти іспит.