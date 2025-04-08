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У США галапагоська черепаха вперше стала мамою у віці 100 років.

Працівники Філадельфійського зоопарку оголосили про народження чотирьох пташенят галапагоської черепахи західної Санта-Крус — перших, які коли-небудь з’явилися на світ у цьому закладі, передає Daily Star.

Мама, відома як «матуся», живе в зоопарку від 1932 року і зараз є найстарішою представницею свого виду, яка народила вперше.

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Батько, Абраццо, також є західною галапагоською черепахою Санта-Крус. Обидві черепахи належать до виду, занесеного Міжнародним союзом охорони природи до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Представники цього виду можуть жити до 200 років.

«Це важлива віха в історії Філадельфійського зоопарку, і ми дуже раді поділитися цією новиною з нашим містом, регіоном і світом», — сказала докторка Джо-Елль Могерман, президентка і головна виконавча директорка зоопарку. «Бачення зоопарку Філадельфії полягає в тому, що через 100 років ці пташенята стануть частиною популяції галапагоських черепах на нашій здоровій планеті».

Яйце / © Philadelphia Zoo

Поява пташенят є важливим досягненням у постійних зусиллях щодо збереження цього виду, який є рідним для Галапагоських островів.

Дитинча “матусі“ / © Philadelphia Zoo

Перше пташеня з’явилося 27 лютого. Дебют молодих черепах на публіці запланований на 23 квітня, в 93-тю річницю прибуття мами до зоопарку 1932-го.

Черепашеня / © Philadelphia Zoo

Координаторка Ешлі Ортега назвала пташенят «вкрай необхідною допомогою для популяції виду», додавши, що їхня поява «зробила те, що здавалося неможливим», зважаючи на поважний вік мами.

Самиця була в парі з Абраццо, самцем черепахи, який прибув до зоопарку 2020 року. Хоча попередні кладки не були життєздатними, успішні яйця, відкладені в листопаді 2024 року, висиджувалися приблизно від чотирьох до восьми місяців.

Черепаха вперше стала мамою у 100 років / © Philadelphia Zoo

Абраццо також є батьком п’яти інших черепах, які народилися в іншому закладі 2011 року, під час його перебування в зоопарку Riverbanks Zoo and Garden в Колумбії, штат Південна Кароліна.

© Philadelphia Zoo

«Був час, коли на кожному з Галапагоських островів мешкав свій унікальний вид черепах, але, на жаль, деякі з цих видів зараз вимерли», — сказала Рейчел Метц, віце-президентка зоопарку з питань благополуччя тварин і збереження природи. «Ці пташенята не лише допомагають захистити види Західного Санта-Крус від вимирання, але й слугують послами, які надихають майбутні покоління захищати дику природу і дикі місця».

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