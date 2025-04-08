Черепаха впервые стала мамой в 100 лет — фото

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В США галапагосская черепаха впервые стала мамой в возрасте 100 лет.

Работники Филадельфийского зоопарка объявили о рождении четырех птенцов галапагосской черепахи западной Санта-Крус — первых, когда-либо появившихся на свет в этом заведении, передает Daily Star.

Мама, известная как «мамочка», живет в зоопарке с 1932 года и сейчас является самой старой представительницей своего вида, которая родила впервые.

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Отец, Абраццо, также западная галапагосская черепаха Санта-Крус. Обе черепахи относятся к виду, занесенному Международным союзом охраны природы в список находящихся под угрозой исчезновения видов. Представители этого вида могут жить до 200 лет.

«Это важная веха в истории Филадельфийского зоопарка, и мы очень рады поделиться этой новостью с нашим городом, регионом и миром», — сказала доктор Джо-Элль Могерман, президент и главный исполнительный директор зоопарка. «Видение зоопарка Филадельфии состоит в том, что через 100 лет эти птенцы станут частью популяции галапагосских черепах на нашей здоровой планете».

Яйцо

Появление птенцов является важным достижением в постоянных усилиях по сохранению этого вида, родного для Галапагосских островов.

Детеныш «мамочки»

Первый птенец появился 27 февраля. Дебют молодых черепах на публике запланирован на 23 апреля, в 93-ю годовщину прибытия мамы в зоопарк в 1932-м.

Черепашка

Координатор Эшли Ортега назвала птенцов «крайне необходимой помощью для популяции вида», добавив, что их появление «сделало то, что казалось невозможным», учитывая почтенный возраст мамы.

Самка была в паре с Абраццо, самцом черепахи, прибывшим в зоопарк в 2020 году. Хотя предыдущие кладки не были жизнеспособными, успешные яйца, отложенные в ноябре в 2024 году, высиживались от четырех до восьми месяцев.

Черепаха впервые стала мамой в 100 лет

Абраццо также является отцом пяти других черепах, родившихся в другом заведении в 2011 году, во время его пребывания в зоопарке Riverbanks Zoo and Garden в Колумбии, Южная Каролина.

«Было время, когда на каждом из Галапагосских островов обитал свой уникальный вид черепах, но, к сожалению, некоторые из этих видов сейчас вымерли», — сказала Рейчел Метц, вице-президент зоопарка по вопросам благополучия животных и сохранения природы. «Эти птенцы не только помогают защитить виды Западного Санта-Крус от вымирания, но и служат послами, вдохновляющими будущие поколения защищать дикую природу и дикие места».

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