В українців з боргами вилучатимуть водійські посвідчення

Водійські посвідчення / © УНІАН

Реклама

Українське законодавство дозволяє тимчасово вилучати водійські посвідчення в осіб, які не сплачують аліменти. Після внесення таких громадян до реєстру боржників, поліція може забрати посвідчення просто на місці зупинки.

Про це пише Автотема.

Ігнорування офіційного попередження про обмеження може мати серйозні наслідки. Якщо водій свідомо продовжує керувати авто, попри заборону, йому загрожує додаткове покарання — позбавлення права керування на строк до шести місяців, навіть якщо борг уже погашено.

Реклама

Таким чином, несвоєчасна сплата аліментів може призвести не лише до адміністративної відповідальності, а й до втрати водійського посвідчення — щонайменше тимчасово. Юристи радять не затягувати з розрахунками і тримати документи в порядку, аби уникнути зайвих проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.