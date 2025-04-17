Чи буде наступ РФ на Харків і Суми: військовий експерт оцінив загрозу

Війна в Україні / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Не можна виключати, що російська окупаційна армія готується до масштабного наступу на Харківщину та Сумщину. Але мрія Путіна про створення в цих регіонах «буферної зони», ймовірно, залишиться нездійсненною.

Такий прогноз ситуації на фронті надав військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі «Українського Радіо».

За словами експерта, президент України Володимир Зеленський не здивував заявою про можливу підготовку росіян до наступу на Харків і Суми.

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«Думаю, що заява нашого президента не є дивною, що ворог здійснює певні приготування. Адже, згадаймо минулий рік. 10 травня ворог великими силами перетнув державний кордон на півночі Харківщини і намагався йти в бік Харкова. Він зав’яз у боях у районі Вовчанська, у напрямку на Липці й фактично за цей проміжок часу зміг подолати відстань у кілька кілометрів від державного кордону. Подекуди українським Силам оборони вдалося навіть відкинути ворожі сили. А отже, серйозних територіальних досягнень, формування так званої „санітарної зони“, про яку мріє Путін, ворожій армії досягти не вдалося», — зазначив Селезньов.

Він додав, що подібна ситуація склалася й на Сумщині, де окупанти досі намагаються створити «буферну зону», але досі не мають успіху.

«Я думаю, що тут варто згадати наші дії на території Курської області РФ, які були превентивними заходами для того, щоб ворог не мав можливості сформувати „санітарну зону“. Причому йшлося не лише про Харківську та Сумську області, а й про Чернігівську. І хоча територія нашого прикордоння на території цих областей не є спокійною ділянкою фронту, тому що ворог час від часу б’є по нашому прикордонню і КАБами, і артилерійськими снарядами, і мінометними мінами, намагається на наші землі заводити ворожі ДРГ, але і наші Сили оборони діють у такий спосіб, що шукають слабкі місця у ворожій обороні на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей», — пояснив Селезньов.

За його словами, час від часу з Брянської, Курської та Бєлгородської областей надходять «хороші звістки» про заслужені наслідки для окупантів за вторгнення на територію України.

«Перенесена на територію РФ війна — це питання справедливості. Не ми починали цю війну, але нам її завершувати, і завершувати нашою перемогою», — сказав експерт.

Нагадаємо, Сирський заявив про звільнені території на Донеччині. Зокрема ЗСУ відбили території біля Удачного, Котлиного і Шевченка.