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- Наука та IT
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До виробництва автомобілів у США залучають спеціальних "собак"
Автовиробник активно впроваджує робототехніку на своїх підприємствах.
На американському підприємстві Metaplant America, що належить великому виробнику автомобілів Hyundai Motor Group, використовують собакоподібних роботів Spot. Вони працюють на лінії складання автомобілів.
Про це повідомляє Newsweek з посиланням на пресреліз виробника робототехніки Boston Dynamics.
Hyundai придбала Boston Dynamics у 2021 році за 1,1 мільярда доларів. Відтоді автовиробник активно впроваджує робототехніку на своїх підприємствах.
У майбутньому на виробничих об’єктах компанії, зокрема на згаданому підприємстві Metaplant America, також з’явиться робот-гуманоїд Atlas.
Обидва типи роботів працюватимуть пліч-о-пліч з людьми, виконуючи найбільш небезпечні та монотонні завдання.
При цьому представник Hyundai підкреслив, що роботи не зможуть повністю замінити людей.
«Ми розробили виробництво так, щоб поєднати автоматизовані процеси з роботою наших співробітників. Це забезпечує найвищу якість автомобілів, зібраних найбезпечнішим та зручним способом», — наголосив він.
Точні випадки використання Hyundai Motor Group Atlas ще невідомі.
Нагадаємо, для охорони приватної вілли «Мар-а-Лаго» в Палм-Біч (штат Флорида), яка є основним місцем проживання президента США Дональда Трампа, Секретна служба використовує роботизованих собак-охоронців Spot.