До виробництва автомобілів у США залучають спеціальних "собак"

Підприємство Metaplant America компанії Hyundai Motor Group / © Associated Press

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На американському підприємстві Metaplant America, що належить великому виробнику автомобілів Hyundai Motor Group, використовують собакоподібних роботів Spot. Вони працюють на лінії складання автомобілів.

Про це повідомляє Newsweek з посиланням на пресреліз виробника робототехніки Boston Dynamics.

Hyundai придбала Boston Dynamics у 2021 році за 1,1 мільярда доларів. Відтоді автовиробник активно впроваджує робототехніку на своїх підприємствах.

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У майбутньому на виробничих об’єктах компанії, зокрема на згаданому підприємстві Metaplant America, також з’явиться робот-гуманоїд Atlas.

Обидва типи роботів працюватимуть пліч-о-пліч з людьми, виконуючи найбільш небезпечні та монотонні завдання.

При цьому представник Hyundai підкреслив, що роботи не зможуть повністю замінити людей.

«Ми розробили виробництво так, щоб поєднати автоматизовані процеси з роботою наших співробітників. Це забезпечує найвищу якість автомобілів, зібраних найбезпечнішим та зручним способом», — наголосив він.

Точні випадки використання Hyundai Motor Group Atlas ще невідомі.

Нагадаємо, для охорони приватної вілли «Мар-а-Лаго» в Палм-Біч (штат Флорида), яка є основним місцем проживання президента США Дональда Трампа, Секретна служба використовує роботизованих собак-охоронців Spot.