В українській армії з’явиться робот "Гулівер": для чого він призначений

У підрозділах Сил оборони України з’явиться універсальний наземний роботизований комплекс "Гулівер". Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Цей роботизований комплекс спроектували українські інженери з урахуванням бойового досвіду українських військових.

“Гулівер” доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання із мінування.

Роботизований комплекс може може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж – малопрохідним бездоріжжям. Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.

“Гулівер” поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили. Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський представив союзникам новітні українські розроблення у сфері оборонних технологій. У межах саміту Support Ukraine продемонстрували підводні дрони TOLOKA, FPV-дрони, наземні роботизовані платформи, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони-перехоплювачі, засоби зв’язку та річкові дрони.

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