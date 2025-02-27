В украинской армии появится робот "Гулливер": для чего он предназначен

В подразделениях Сил обороны Украины появится универсальный наземный роботизированный комплекс "Гулливер". Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Этот роботизированный комплекс спроектировали украинские инженеры с учетом боевого опыта украинских военных.

"Гулливер" доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование, эвакуирует раненых. Также служит транспортером для боевых модулей. В соответствующей комплектации может выполнять задачи минирования.

Роботизированный комплекс может доставлять более трехсот килограммов груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз – малопроходным бездорожьем. Тяглового усилия работа достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник.

"Гулливер" помещается в кузов пикапа, работает в широком диапазоне температур, преодолевает крутые склоны. Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз в несколько десятков километров и вернуться обратно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил союзникам новейшие украинские разработки в сфере оборонных технологий. В рамках саммита Support Ukraine продемонстрировали подводные дроны TOLOKA, FPV-дроны, наземные роботизированные платформы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны-перехватчики, средства связи и речные дроны.

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