Для перемоги у боях в міських умовах: Китай створює особливих роботів-собак

Китайські вчені додадуть смертоносну термобаричну зброю до оснащення наземних роботів-собак.

Про це пише Interesting Engineering.

"Вчені, пов’язані з Народно-визвольною армією (НВАК) у Китаї, заявили, що наземні роботи з термобаричною зброєю будуть діяти як силові особи на міських полях битв. Вони передбачають, що наземні роботи працюватимуть разом із безпілотниками в повітрі як команда для виявлення та нейтралізації загроз", - йдеться у повідомленні.

Команда провела випробування цих безпілотних систем у моделюванні міських бойових операцій. Під час тестування вони оцінювалися за рівнем ситуаційної обізнаності, командного управління та скоординованості ударів. Випробування показали потенційну ефективність таких систем.

Як кажуть самі дослідники, роботи-собаки з термобаричною зброєю можуть використовуватися для зачистки підземних комплексів у міській забудові, де цілі можуть ховатися або мати більше можливостей для маскування. Йдеться про ділянки, де глушіння GPS, електромагнітні перешкоди та інші причини негативно впливають на використання традиційної зброї.

Нагадаємо, раніше у Starlink зробили заяву щодо відключення сервісу в Україні. Бійці ЗСУ активно використовують цей супутниковий зв’язок на фронті.

Читайте також: