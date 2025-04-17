Наступление на три фронта: где Россия готовит новую атаку

Российские войска опрокидывают десантников в Запорожскую область / © Getty Images

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Россия может начать активную фазу наступления сразу на нескольких направлениях, чтобы захватить новые территории на Донбассе и на юге Украины.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире «Украинского радио».

«Я не знаю точных планов Генштаба РФ, но анализируя перемещение вражеских войск, можем сделать определенные выводы», — отметил эксперт.

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По его словам, часть российских войск, которые были сосредоточены в Курской области, перебрасываются на юг Запорожской области, в частности, десантные подразделения.

«Не исключено, что противник, имея мощную группировку в этом регионе, попытается реализовать территориальные достижения. Но украинские силы хорошо подготовлены к такому развитию событий», — подчеркнул Селезнев.

Кроме того, он предположил, что оккупанты могут одновременно сформировать по меньшей мере три ударных плацдарма на разных направлениях фронта. Речь идет, в частности, о попытках захвата городской агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка — Константиновка.

Также зафиксировано усиление боев в районах Временного Яра, Торецкого, а также активизацию на Лиманском и Купянском направлениях. Это, по словам эксперта, указывает на возможную подготовку наступления с северо-востока на Славянск.

Напомним, в Покровском направлении (Донецкой области) российские войска атакуют малыми пехотными группами, используя квадроциклы, мотоциклы и даже велосипеды.