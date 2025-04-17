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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
98
Время на прочтение
2 мин

Как покрасить яйца необычным способом: волшебное превращение от Евгения Клопотенко

Необычный способ покрасить пасхальные яйца.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как покрасить яйца необычным способом

Как покрасить яйца необычным способом

Все мы знаем традиционные методы окрашивания пасхальных яиц — с помощью сока свеклы, луковой шелухи, красной капусты или же используя множество ярких искусственных красителей.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко предлагает уникальный и альтернативный метод создания невероятно красивых пасхальных яиц, который точно удивит вас своим результатом.

Секрет в шелковой ткани: магия переноса узора

Главный секрет этого необычного метода кроется в использовании натуральной шелковой ткани. С искусственными материалами этот фокус, к сожалению, не сработает. Вы можете выбрать ткань с любым ярким и четким узором. Важно лишь, чтобы этот орнамент не был слишком большим — мелкие детали лучше всего передадутся на яичную скорлупу. Кроме шелка, вам понадобятся обычные капроновые чулки и крепкая нить.

Как пкрасить яйца: шаг за шагом к шелковым пасхальным яйцам

  • Тщательно вымойте каждое яйцо мягкой губкой, чтобы удалить загрязнения. Нарежьте шелковую ткань на кусочки такого размера, чтобы каждый из них мог полностью повернуть одно яйцо.

  • Плотно оберните каждое яйцо подготовленным кусочком шелковой ткани, стараясь, чтобы ткань как можно плотнее прилегала к скорлупе. Затем обтяните обернутое шелком яйцо капроновым чулком, плотно завяжите концы ниткой, чтобы зафиксировать ткань и чулок на яйце.

Яйца в шелковой ткани// фото: klopotenko.com

Яйца в шелковой ткани// фото: klopotenko.com

  • Поместите приготовленные яйца в кастрюлю с холодной водой. Добавьте к воде примерно 20 миллилитров столового уксуса — он поможет закрепить цвет на скорлупе. Поставьте кастрюлю на огонь и варите яйца в течение 10 минут после закипания.

  • После варки осторожно извлеките яйца из горячей воды и поместите их под струю холодной воды для быстрого охлаждения. Когда яйца остынут, осторожно обрежьте нити и снимите капроновый чулок и шелковую ткань.

Весь яркий рисунок из шелковой ткани должен полностью отразиться на яичной скорлупе, создавая уникальные и неповторимые узоры. Каждое пасхальное яйцо станет настоящим произведением искусства. Попробуйте этот способ, и ваши пасхальные яйца непременно станут главным украшением праздничного стола.

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Дата публикации
Количество просмотров
98
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