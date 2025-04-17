Зачем России авиабаза в Индонезии: анализ от The Guardian

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Россия пытается договориться с Индонезией о постоянном присутствии своих военных самолетов на ее территории, хотя положительный результат маловероятен.

Об этом говорится в статье The Guardian.

Аналитики скептически настроены по поводу перспектив реализации плана Москвы с размещением ее самолетов на авиабазе на острове Биак в провинции Папуа — всего в 1300 км от австралийского Дарвина. Эксперты аргументируют это тем, что Россия почти 50 лет безуспешно пытается закрепиться на индонезийском острове.

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В свою очередь, Индонезия традиционно придерживается принципа нейтралитета, не позволяя ни одному иностранному государству размещать армию или военные объекты на своей территории.

«Вероятность принятия российского запроса низка или почти нулевая», — заявил Рахман Якоб из австралийского Института Лоуи.

«Это противоречит принципу фактического предоставления военных баз любым иностранным внешним государствам», — поддерживает его Гатра Прияндита из Австралийского института стратегической политики (ASPI).

Зачем России авиабаза в Индонезии?

По мнению экспертов, в интересе России к Биаку есть несколько причин. Географически остров позволяет наблюдать за объектами США в регионе.

«С точки зрения России, у нее был бы стратегический плацдарм в Юго-Восточной Азии, что позволило бы ей проводить сбор разведданных, главным образом против Соединенных Штатов по Гуаму. Но также распространяется вниз к все более важным базам США на Северной территории, а затем потенциально на запад к Индийскому океану», — рассказал Мэттью Сассекс из Австралийского национального университета.

У Москвы также может быть и космический мотив. Остров Биака расположен вблизи экватора, и это выгодно для запуска спутников. Индонезия намерена создать там космодром. Россия хочет поучаствовать в проекте.

“Но переговоры были медленными. Я понимаю, что Индонезия пытается сказать «нет», но это их способ сказать «нет», чтобы затянуть переговоры», — объяснил Якоб со ссылкой на дипломатическую культуру Индонезии.

Россия хочет усилить влияние в регионе

На фоне непредсказуемой американской внешней политики Москва видит шанс усилить свое влияние в регионе. Индонезия уже присоединилась к БРИКС, а объем торговли с Россией вырос на 80% за последние пять лет, достигнув 4,3 млрд дол. в 2024 году.

Однако даже в этом случае Индонезия вряд ли согласится на постоянное базирование российских самолетов на ее территории. Самым большим успехом России по-прежнему остается краткосрочный доступ к Биаку в 2017 году.

РФ также пытается укрепить свое присутствие в других регионах. Например, в Мьянме она является главным партнером военной хунты, снабжает вооружение и помогает со строительством атомной электростанции. Это часть знакомой стратегии.

«Это известная пьеса из России. Ее электростанция в Турции будет управляться и будет принадлежать России по крайней мере десять лет, и „Росатом“ подписал несколько соглашений с африканскими странами для подобных проектов, строя тесные отношения и зависимость», — обратил внимание Сэм Кренни-Эванс из Calibre Defense.

Даже если российская попытка с индонезийским островом не увенчается успехом, сам факт публичности такой попытки может повлиять на регион. Президент РФ Владимир Путин дал понять союзникам США о своей готовности бросить вызов их доминации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Россия подала Индонезии запрос на получение в свое распоряжение авиабазы «Манухуа» в провинции Папуа возле Австралии. В последние несколько лет на этой базе совершали посадки российские самолеты дальней авиации типов Ил-76 и Ту-95.