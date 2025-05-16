Как в Киеве отключают электричество за долги: в YASNO сообщили детали

Отключение света / © ТСН.ua

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Средний долг потребителей за электричество в Киеве, за который им прекращалось электроснабжение, в январе-марте 2025 составил 7 тыс. грн, что на 35% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на поставщика энергоресурсов YASNO.

«В прошлом году средняя сумма долга клиентов YASNO в Киеве, которым прекращали электроснабжение, составляла 10,8 тыс. грн. За первый квартал 2025 года эта цифра снизилась до 7 тыс. грн», — говорится в релизе энергопоставщика.

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В то же время, отмечается, что увеличилось количество оплат в течение 10 дней после отключения, а всего за услугу возобновления электроснабжения клиенты в Киеве оплатили уже более 8,6 млн грн, которые YASNO перечислил соответствующим операторам системы распределения.

Как отметили в компании, чтобы избежать дополнительных затрат на восстановление электроснабжения, достаточно вовремя и в полном объеме платить счета за потребленную электроэнергию.

«Мы благодарны всем клиентам, платящим счета вовремя и призываем не накапливать долги. Отключение — это всегда крайняя мера, которую используют энергетики, чтобы достучаться до должников. Так что если у вас есть понимание, что ну никак оплатить не можете, обратитесь в YASNO, чтобы заключить график погашения задолженности. Это позволит избежать отключения и сохранит средства за повторное подключение», — объяснил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Чтобы максимально упростить процесс восстановления электроснабжения, если отключения не удалось избежать, YASNO создал новый онлайн-сервис, которым только за первые три дня им воспользовалось более 100 клиентов, отметили в компании.

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Чтобы возобновить электроснабжение после отключения за долги, должникам необходимо осуществить три шага: оплатить долг за е/е в полном объеме по ссылке https://yasno.ua/services/reconnection; подать заявку на возобновление электроснабжения; оплатить счет за восстановление и добавить квитанцию в ответ на письмо от YASNO», — описал алгоритм действий энергопоставщик.

Там также уточнили, что после оплаты долга, уплаты счета за восстановление, оформление заявки, срока восстановления, которое реализуют специалисты оператора системы распределения (облэнерго) в городах составляет три рабочих дня, в сельской местности — пять.