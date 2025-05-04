Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом

Отключение света / © ТСН.ua

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В Украине ожидается дефицит электроэнергии в летние вечера из-за сезонных ремонтных работ на энергоблоках. Это может привести к уменьшению поставки электричества в сеть, особенно в случае сильной жары, когда спрос на электроэнергию будет выше. Отсутствие должного количества энергии может сказаться на стабильности электроснабжения.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телемарафона

«Соответственно, будут давать где-нибудь частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем», — сказал он.

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Чтобы избежать дефицита электроэнергии летом, представитель профильного комитета предложил три мероприятия. Первый — это увеличение предельной цены для импортеров электроэнергии. Второй — привлечение государственных компаний к импорту энергоресурсов. Третий — стимулирование населения к установке солнечных панелей и накопителей, что позволит снизить нагрузку на энергосеть.

Нагорняк уточнил, что увеличение предельной цены для вечерних часов электроэнергии позволит импортерам привлечь больше энергии из-за границы. Это может привести к увеличению поставок электричества в Украину и снизить дефицит в энергосистеме, что положительно повлияет на ситуацию летом.

Второй шаг, который предлагается Кабмином, заключается в обязательстве государственных компаний, таких как «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», осуществлять импорт электроэнергии в вечерние часы. Это позволит им выполнять роль государственного трейдера и обеспечить дополнительные поставки энергоресурсов для уменьшения дефицита.

«По сути, они могут закупать эту электрическую энергию за границей в вечерние часы, продавать ее, конечно, придется дешевле для населения», — отметил Нагорняк.

Это может помочь избежать дефицита в вечерние часы в летние месяцы, когда будет наибольшее потребление.

«Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги или не пойдет, будем смотреть», — сказал нардеп.

Третий шаг, предложенный для предотвращения дефицита электроэнергии, — установка солнечных панелей и аккумуляторов через государственную программу, которая позволит генерировать электричество днем и использовать его в вечерние часы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине может возникнуть дефицит электроэнергии летом вечером.